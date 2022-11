“Me duele mucho, pero soy fuerte”: Lincoln Palomeque relató el proceso más difícil que atravesó

Lincoln Palomeque es un reconocido actor quien ha participado en innumerables producciones nacionales como internacionales, tales como: ‘La reina del sur’, ‘Allá te espero’, ‘Café con aroma de mujer’, entre otros. Y es que para algunos ha sido indudable el talento que tiene cucuteño. Sin dejar de lado, que sorprendió a sus seguidores al anunciar su ruptura con la presentadora Carolina Cruz y la difícil perdida de su mamá.

Aunque Palomeque no reveló mayores detalles con respecto a ambas situaciones, estuvo presente en ‘Hoy Día’. En donde reveló varias detalles con respecto a los momentos más difíciles que ha tenido que atravesar y por primera vez se dejó ver afectado por la situación, sin dejar de lado que ha sido una de las pocas ocasiones en que se refiere a su vida privada.

La entrevista se dio en ‘Telemundo’, en donde el actor habló un poco sobre su personaje dentro de la telenovela ‘La reina del Sur’, en tres temporadas y en donde cumple unos de los papeles importantes. Asimismo, indicó que este fue un gran salto para su carrera, pues fue el personaje que le abrió las puertas internacionalmente. Teniendo en cuenta que con el paso de los años han buscado ser versátil en medio de su carrera.

Después de este corto recuento sobre su vida actoral, Lincoln se refirió al que considera el momento más complejo de su vida, la muerte de su mamá. El actor aseguró que ella falleció de cáncer hace algún tiempo. Además, agregó que ver como la salud del ser a quien se ama es una situación muy difícil de asimilar, ya que se siente impotente al no poder cambiar las condiciones en las que se encuentran.

A lo largo de la entrevista se observa como por ciertos momentos se le quiebra la voz al cucuteño al hablar de un tema tan delicado para él. Y lo más difícil, asegura que resultó ser: “ella no se quería ir, no la queríamos soltar (...) me duele mucho, pero soy fuerte cuando lo cuento”.

La mamá de Lincoln Palomeque, Olga Sandoval, perdió la batalla contra el cáncer en julio del 2017. Esta fecha se ha convertido en motivo de celebración y recordación para el actor, pues, suele compartir algunas fotos junto a ella y por supuesto, agradecerle por cada uno de los momentos que pudo compartir con ella.