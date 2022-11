¿Le echó la sal? Culpan a Marbelle de la salida de Fontana en ‘La Descarga’

En la noche de este miércoles 9 de noviembre, varios participantes de la ‘Descarga’ causaron conmoción en medio de su participación. Esto sin dejar de lado, las inesperadas reacciones que tuvieron algunos de los mentores. Tanto así, que algunas de estas fueron ampliamente críticas en redes sociales, pero, como era de esperarse, quien llamó la atención fue Marbelle.

El turno fue para Fontana, quien cantó ‘Ya me enteré'. El hombre quiso iniciar su presentación con Marbelle, pues quería llamar su atención y en lo posible conseguir pasar al siguiente nivel. Y así fue, pues la mentora oprimió el botón, dándole el voto de confianza a su voz. Sin embargo, luego fue el momento para Gusi, a quien se le vio a gusto con el artista, pero, al parecer, no fue suficiente.

Mientras esto sucedía a Maía también se le veía dudando con respecto al participante. Caso contrario sucedía con Marbelle, quien en medio del desespero pedía su colega oprimir el botón, momento que nunca se dio y Montana fue eliminado del concurso.

La cantante de tecno carrilera enfatizó que el participante fue uno cuando pasó por su lugar, pero, al llegar a Gusi, no solo su voz, sino también su interpretación se transformó, hasta desilusionar al grupo de mentores.

Ante las declaraciones de la entrenadora, Montano prefirió no referirse al tema. Por el contario agradeció la oportunidad de poder estar allí y resaltó el talento con el que cuenta cada uno de ellos, los cuales se convirtieron en algún momento en su admiración. Luego de sus declaraciones fue el turno para Santiago quien indicó que no es fácil estar en el concurso pues, no solo intimidan los entrenadores sino también el público y esto, tal vez, fue lo que jugó en su contra.

Asimismo, resaltó el talento con el que cuenta Montana, pues en ocasiones y en televisión “es todo o nada”. El concursante finalizó hablando y llevando consigo un brazalete, el cual representa a su primera hija y para él su más grande amor.