“Él rompe corazones”: A Gusi ya le tienen apodo por los ‘gesticos’ que tiene con participantes

El reality que ha dado mucho de que hablar en los últimos días ha sido ‘La Descarga’, esto no solo por lo que para algunos significa ‘La repetidera de la repetición’ sino también por la participación de Marbelle en medio de este. Sin embargo, y de acuerdo con los más recientes indicadores, ha logrado captar la atención de los seguidores, ocupando el primer lugar del rating en Colombia.

Y es que con el paso de los días, van conociendo no solo a los concursantes, sino también varias de las actitudes de los mentores. Tanto así, que ya tienen claro algunos de los roles que cumple cada uno y en especial, el del mentor Gusi.

El artista dio de que hablar en el más reciente episodio de ‘La Descarga’, pues fue apodado por su colega Santiago Cruz como: “Él rompe corazones”. Esto teniendo en cuenta que para los televidentes él suele ser el entrenador más tranquilo y quizás, más sencillo de convencer. Sin dejar de lado, algunas de las declaraciones que dio en medio del programa: “Si se va conmigo hay que desconfiar de entrada”.

Y es que sus palabras no terminaron allí, pues durante la presentación de Adri, quien interpretó ‘Yo viviré’ aseguró: “mucho voltaje para este bombillito”. Sin dejar de lado que quedó encantado no solo con la presentación sino también con la belleza de la artista y no dudo en hacérselo saber.

Su comentario dejó ver que no suele ser tan ‘cuchilla’, como podría llegar a ser sus colegas, haciendo énfasis en la actitud que ha tenido Santiago Cruz, la cual ha sido criticada. Pues para los usuarios, sus decisiones no han sido las mejores y de esto también han sido testigos sus compañeros, quienes en ocasiones no han estado de acuerdo y así se lo han expresado.