Mafe Romero de ‘Lo Sé Todo’, reveló el horror que vivió cuando un hombre se acercó a su carro

Mafe Romero se ha convertido en una de las preferidas por los usuarios en internet, luego que se que se ganara su cariño y respeto presentando en el programa de ‘Lo Sé Todo’. Si es cierto que su enfoque es hablar de la vida de los demás, no pudo dejar escapar la horrible experiencia que vivió en las calles de Bogotá, llegando a su casa.

Y es que el mundo del entretenimiento está conmocionado luego de haber visto el video de Marcela Reyes, en donde casi fue atracada con su hijo y mamá en el carro. La Dj reccionó estrellando su carro contra el ladrón y ahora tendrá que enfrentar cargos, pues consideran que fue demasiado para una simple defensa personal.

En medio de eso, cuando el programa estaba presentando la noticia, Mafe decidió contar su propia historia, de cómo hace unas semanas estaba llegando a su casa y vivió una horrible experiencias:

“Salir a la calle, nos da miedo. estaba sobre la 15 llegando a mi casa y me quede sin internet y mi localización aquí es como aja. Entonces cogí por la 15 y vi que un carro de alta gama estaba dejando pasar a los carros, porque estaba muy trancada y cuando voy andando, si veo que una persona baja el vidrio. En el tranco yo me detengo, esa misma persona se baja y en el asiento del copiloto me toca la ventana del carro. no te imaginas el miedo que me dio, iba sola, no tenía internet, ¿cómo me comunicaba?” afirmó la presentadora.

A pesar de que la presentadora lucía muy preocupada, algunos usuarios no le creyeron una sola palabra de lo que dio “Qué estupidez. Yo pensé que le habían sacado un arma o algo. No pues woooww. Que historia tan aterradora” “Quizás le iban a pedir un autógrafo. Uyyy que exagerada, como ella es tan famosa”