Sin pena y sin tapujos: Westcol reveló que tanto le hace Aída Victoria en la cama

Aída Victoria Merlano y Westcol están viviendo tremenda luna de miel, pues los dos no hacen más que publicar fotos juntos y ventilar en redes sociales todo lo que hacen íntimamente. Se ha vuelto viral un pequeño video del paisa hablando de Aída y lo difícil que sería dejarla, pues hace muchas cosas en la cama que pocas podrían.

Para nadie es un secreto que Aída Victoria tiene un ‘no sé qué' que vuelve a todos locos, sobre todo con su imaginación, pues es tan abierta con su sexualidad, que no deja ni un detalle por fuera. Muchas cosas se han sabido de Aída por los videos que sube y las intimidades que cuenta, pero pocas veces, o casi ninguna, una de sus parejas había revelado tantos detalles como Westcol lo ha hecho.

El paisa no desaprovechó su streaming para revelar que Aída hace todo el trabajo y aún así él queda cansado:

“Sería muy complicado terminar con Aída, o sea yo creo que uno extrañaría esas hp** revolcadas que le mete es vieja a uno. Me agarra como si fuera un palito de queso, como si fuera un pitillo. Se supone que yo soy el que la tengo que mover, levantar. Pero ella me coge hacía arriba y hace que yo caiga con el p** hacia abajo mientras ella abre las piernas y me enchola. Una vez ella haciendo todo el trabajo, como 40 minutos y yo abajo sin hacer nada, parchado. después de eso 40 minutos ella acabo y yo muerto, ni me moví, me toco irme al baño de las paredes porque estaba mareado”

Hubo varios comentarios encontrados, unos riéndose de la forma tan graciosa que lo cuenta Westcol, mientras otros asegurando que ya ni privacidad hay, sobre todo porque aplican el lema de “un caballero no tiene memoria”