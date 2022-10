A presentadora colombiana se le salió una en programa en vivo

En los programas de televisión en vivo pueden pasar muchas cosas, en los últimos días se han vuelto tendencia en redes sociales dos casos en particular, en el programa Día a Día de Canal Caracol se desmayó una actriz que estaba haciendo una presentación de una obra de teatro, lo que generó muchos comentarios en contra de Carolina Cruz porque se quedó quieta ante el incidente y no ayudó a la afectada y en el programa.

En Buen día Colombia, del Canal RCN, la actriz Salomé Camargo tuvo un percance cuando las cámaras mostraron que se había manchado el pantalón por su periodo menstrual, luego se aclaró al día siguiente que todo se trató de una campaña planeada para hablar del tema, lo que generó comentarios encontrados.

La presentadora Mafe Romero del programa de la tarde del Canal 1, Lo se todo, pasó un momento bastante incómodo del que muchos se dieron cuenta por ser en vivo, pero la protagonista de la historia ni se dio por enterada, por lo que siguió haciendo el show con total normalidad. En el mismo programa fue en donde hicieron referencia al tema al día siguiente y aclararon lo sucedido.

La joven cerca del final del programa aprovechó que los invitados eran músicos y se levantó de su lugar a bailar con su compañera Elianis Garrido al ritmo de la música, todo iba normal hasta que en uno de los pasos la blusa se le corrió a Mafe y terminó mostrando uno de sus senos, la mujer no se percató de lo que estaba sucediendo y siguió bailando como si nada hasta que sus compañeros de set la alertaron.

En el programa de este 21 de octubre Mafe aseguró que fue verdad que no se dio cuenta del percance y que no lo hizo por hacerse notar o como un show, como llegaron a afirmar algunas personas “Mi mamá sabe que yo qué voy a querer pelando eso”, dijo la joven, a lo que Elianis añadió que la presentadora tenía un protector de pezones y por eso no se vio más de lo que termino viéndose.