¡Qué susto! Marcela Reyes fue víctima de violento robo a mano armada, así quedó registrado

Marcela Reyes es una empresaria y Dj de guaracha, quien suele ser muy activa en sus redes sociales en donde no solo comparte sus dos pasiones, sino que también, da a conocer varios detalles de su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión llamó la atención de los usuarios por un inquietante video.

En el clip que fue compartido se observa una camioneta de alta gama, la cual está estacionada, mientras que, al parecer, Marcela se encuentra en la silla de atrás con la puerta abierta hablando con un sujeto.

En cuestión de minutos aparecen dos sujetos en motocicleta, uno de ellos procede a bajarse de la misma apuntando a la camioneta con un arma de fuego. Ante la situación, rápidamente la mujer decide cerrar la puerta.

Posteriormente, el auto acelera y da reversa con el fin de atropellar a los delincuentes. Pero, mientras esto sucede, el hombre del arma busca huir y en medio de esto, se escuchan varios disparos.

Marcela aseguró a través de su cuenta de Instagram: “Fuimos víctimas de un atraco y varios disparos donde resultaron heridos, entre ellos mi esposo y un familiar”, aseguró Marcela Reyes sobre el tema a través de su cuenta personal de Instagram”.

Asimismo, la creadora de contenido enfatizó su rápida reacción: “Logré escapar protegiendo a mi hijo y mi madre”. Y recomendó a los ciudadanos tener cuidado a la hora de salir a las calles, pues, según ella, no se sabe a ciencia cierta en que momento se tenga que atravesar una situación de este tipo.

Luego de que se conoció dicho video, los mensajes de apoyo y cariño para Reyes no se han hecho esperar. Teniendo en cuenta el riesgo que tuvo no solo ella, sino las demás personas que la acompañaban. Si bien, la empresaria no reveló la ciudad en que se dio el incidente, esta sería la ciudad de Medellín.

