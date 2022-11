Nada más y nada menos que desde el Congreso, Aura Cristina Geihner recibe reconocimiento

Aura Cristina Geithner es una reconocida actriz quien estuvo presente en innumerables producciones colombianas y mexicanas. Si bien, actualmente no se le ha visto en la pantalla grande esto, no ha sido problema para la mujer, pues ha buscado acaparar a su público a través de las redes sociales, en donde no solo los divierte, sino que se ha ganado innumerables elegíos e incluso ya cuenta con OnlyFans.

Hace pocas horas Aura, por medio de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores el reconocimiento que le fue otorgado desde el Senado de la República. En el mismo se lee: “Se le otorga el grado de caballero a la actriz Aura Cristina Geithner como reconocimiento a la excelsa labor actoral, artística y social desarrollada en beneficio de la identidad cultural del país”:

A lo largo de este se destaca las diferentes producciones en las que se ha destacado la bogotana, entre ellas, ‘La Potra Zaina’, ‘Eternamente Manuela’, ‘Sangre de lobos’, entre otras. En donde destacan la calidad de su actuación durante los distintos contextos sociales que se han atravesado.

Asimismo, en otro de los parágrafos resaltan la fundación de la actriz, llamada ACGeithner, la cual tiene como propósito ayudar a comunidades en condición de vulnerabilidad a partir de distintos proyectos sostenibles y de emprendimiento. Siendo este para el Congreso de Colombia un importante aporte al país y por supuesto, a las condiciones que enfrenta Colombia.

Geithner se dejó ver muy emocionada y agradecida con respecto a su reconocimiento, pues, al parecer, no tenía idea de las elaboraciones del mismo. Dicha felicidad quiso compartirla con todos sus seguidores.

Además de la fama que ha logrado adquirir la actriz en el país, ahora decidió llevar a cabo una de sus pasiones, lanzándose oficialmente como cantante, noticia que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Sin embargo, aseguran que seguirán apoyando en cada uno de sus proyectos.