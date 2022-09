‘Entusado’, así anda el joven novio de Aura Cristina Geithner tras su ruptura

Aura Cristina Geithner es una actriz, cantante y ahora, creadora de contenido colombiana, quien se ha encargado de entretener y alegrar a sus seguidores con cada post que suele compartir en sus redes sociales. Y es que la bogotana, se ha convertido en el amor platónico de más de un internauta, pero, la triste noticia se la llevaron sus fans al enterarse de que Geithner tenía una relación con Juan Camilo Pulido Cuervo, un joven presentador, cantante y actor de 25 años.

Los rumores de una posible relación se dieron hace algunos meses, en donde se les vio muy cariñosos durante un evento realizado por sus amigos. Pocas semanas después la pareja confirmó su relación en redes sociales. “Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, agregó la actriz en medio de una entrevista.

Sin embargo, su romance, al parecer, habría llegado a su fin, pues, el presentador fue entrevistado por ‘Lo sé todo’, en donde aseguró que había bajado 12 kilos gracias a la ‘lipotusa’ y al ayuno intermitente. Además, resaltó: “recuerden que las mujeres nos quieren flaquitos señores”.

Posteriormente, se refirió a Aura asegurando, que hay que aceptar que los momentos de vida son diferentes, aceptando de la mejor forma cuando las cosas no son en su momento. La periodista le preguntó al cantante si con esto se refería a la diferencia de casi 30 años que tiene con la actriz. Ante el hecho, Cuervo agregó que no se trataba de edad, siendo esto, algo insignificante para él, “el amor no tiene edad”, agregó Juan Camilo

Además, quiso dejar claro que su ruptura se dio, al parecer, porque Geithner tiene varios proyectos en otros países y él se encuentra radicado en Colombia en buscar de seguir creciendo y llevando a cabo sus proyectos laborales, es decir, “no se trata de amor, se trata de tiempo”.

Seguidamente, Juan Camilo dijo que su relación finalizó en buenos términos, pues, llegaron a la conclusión de que su noviazgo no estaba fluyendo de la manera en que ellos esperaban. El actor indicó que se encuentra enfocado en alcanzar nuevas metas tanto musicales como actorales. En medio de risas, aseguró que no está buscando novia y que se siente tranquilo en esta etapa de su vida, enfatizando que si bien, en los próximos meses saldrán canciones de desamor, su corazón se encuentra en paz.