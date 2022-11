“¡Que pase el desgraciado!”: JuanDa se disfrazó de Laura Bozzo y causa furor en redes sociales

JuanDa se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos en las redes sociales. Si bien, hace algunos meses desapareció por completo del mundo digital hace pocos días a través de un live en su cuenta de Instagram y el cual fue catalogado como uno de los más visto en la historia de la plataforma. El influencer le contó a sus seguidores los procesos de depresión y ansiedad que ha tenido que atravesar, los cuales lo llevaron a internarse en una Clínica Psiquiátrica en dos ocasiones.

Su regreso a las redes sociales tiene emocionados a sus miles de seguidores y como es costumbre no podía faltar el esperado disfraz de Halloween por parte de JuanDa, quien en principio dudo si esta sería una buena idea, pues su estado de ánimo no estaban del todo bien. Al parecer, al final del mes de octubre decidió sorprender a sus seguidores y las risas, como es costumbre, no pudieron faltar.

El creador de contenido decidió interpretar a la famosa conductora Laura Bozzo, del programa ‘Que pase Laura’. JuanDa no solo se decidió caracterizar a la presentadora, sino también sus conocidas frases e incluso varias de las escenas más recordadas a lo largo del programa. Además, mostró algunas escenas de su maquillaje.

El clip se realizó a lo largo de varias transiciones para poder conseguir la secuencia esperada. Sin dejar de lado, que mientras era trasladado al influencer se le cayó su peluca y tuvo que frenar el video por un momento.

Momentos más tarde, JuanDa compartió con todos sus seguidores una serie de fotografías utilizando las mismas posiciones de Laura e incluso tuvo su propio afiche y no podían faltar sus expresiones faciales. El clip fue publicado hace 9 horas y a la fecha cuenta con más de 597.000 ‘likes’ y se acerca a los 7.000 comentarios.

Lo que queda claro es que el creador de contenido, a pesar de estar ausente por meses, sus seguidores siguen disfrutando de su contenido y que esto no se ha convertido en un problema para él, pues, gracias a su contenido diferencial y carisma ante las cámaras, ha logrado ganarse el cariño y el reconocimiento a través de las redes sociales.