Melissa Martínez se cansó de ‘Lo sé todo’ y le cantó la tabla en redes sociales

Melissa Martínez es una reconocida empresaria y periodista deportiva. Y es que no solo resalta por belleza, sino también con su espontaneidad y carisma ha logrado ganarse el corazón de los televidentes. Sin embargo, durante algunos meses ha sido el centro de atención de los medios debido a que se conoció su ruptura con Matías Mier, luego de casi 3 años de matrimonio con el futbolista, a quien se le ha visto en compañía de otra joven.

Aunque la periodista no se ha referido respecto al tema, si se mostró molesta por convertirse en noticia en los diferentes medios nacionales y que, según ella, son noticias falsas. Además, reiteró que no iba a soportar que los portales siguieran hablando de su vida privada.

Y ese momento llegó, pues, ‘Lo sé todo’ recientemente publicó una imagen de la frase publicada por el famoso conferencista Daniel Habif: “La pregunta es: ¿te lo seguirían ocultando si no te hubieras enterado?”. Ante la fotografía compartida, la periodista utilizó el emoticón de una cara con boca de cremallera para comentarla.

Asimismo, el medio agregó: “¿Indirectas muy directas? 🫡🤔 Así reaccionó la presentadora @melissamartineza ante la publicación del reconocido conferencista @danielhabif”.

Lo sorprendente fue que tan solo 10 minutos después de la publicación en la cuenta de Instagram del medio, fue la misma Melissa quien se encargó de responderle contundentemente al programa de entretenimiento, al parecer, cansada de los constantes mensajes que recibe al respecto.

“Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. ¡Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así!!! Mientras yo trato de sacar proyectos adelante, ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXITEN. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”.

Lo que dejó claro la periodista es que está cansada de que los medios estén pendientes de cada uno de los movimientos que tiene en redes sociales. Y es que, acuerdo a sus declaraciones, el capítulo de Matías Mier ya sería simplemente parte de su pasado.

Sin dejar de lado que a menos de una hora de sus declaraciones esta ya cuenta con más de 900 reacciones y un sinfín de comentarios de apoyo para Melissa, pues no es fácil llevar una separación ni muchos menos estar en el ojo del huracán de varios programas de entretenimiento.