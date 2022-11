‘La Liendra’ reveló cuáles son sus planes para culminar sus estudios

‘La Liendra’ figura como uno de los influencers más destacados del país, conquistado a miles de seguidores con sus videos cómicos y sus ocurrencias, además de su nueva faceta como streamer. Pero tal parece que en el futuro el joven puede ausentarse un poco de las redes sociales, ya que aseguró que tiene en mente retomar sus estudios en un futuro cercano, con todo un plan trazado.

El creador de contenido ha compartido en más de una ocasión todos los sacrificios que él y su mamá tuvieron que hacer en el pasado para poder vivir, revelando que hasta debió dejar la escuela para trabajar desde temprana edad y así colaborar con la economía del hogar.

Puede leer: ¡Es oficial! ‘La Liendra’ confirmó que sí peleará con Nicolás Arrieta: “que gane el mejor”

A través de sus historias de Instagram, La Liendra le informó a sus seguidores que a pesar de toda la fama y los ingresos con los que cuenta actualmente, no ha dejado a un lado la meta de terminar con sus estudios, dejando ver que está comprometido a vivir la experiencia completa.

“Claro que yo me voy a graduar, claro que yo voy a terminar mi educación. No se les olvide que yo tengo 22 años (...) Yo no me quiero graduar desde mi casa o comprando el cartón, no. Yo todavía estoy muy joven y puedo hacer mi once en un colegio”, reveló el influencer.

Lea también: Dani Duke estalla contra críticas de Nicolás Arrieta hacia ‘La Liendra’

También indicó cuándo podría ser la fecha tentativa de su regreso al mundo académico, dejando ver que podría concretarse en algún punto del año 2023. “Dios quiera se puede hacer el otro año de ir a estudiar todos los días, yo siempre he querido ser personero, como que quiero terminar mi estudio bien”, comentó.

Además, contó que no solo está interesado en culminar los estudios escolares sino que también busca un título en educación superior, confesando que tiene en mente estudiar la carrera de psicología: “a mis 25 años quiero estudiar psicología, más adelante”.