“Ganas de joder”: ‘La Liendra’ le respondió a Matador por la foto con el mural de Pablo Escobar

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, es uno de los influencers colombianos más criticados en redes sociales. Su trayectoria en el internet se ha visto rodeada de varias polémicas que han ubicado al joven de 22 años en el ojo del huracán en repetidas ocasiones.

En una nueva oportunidad, Gómez dio de qué hablar luego de publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece posando junto a un mural con el rostro y nombre de Pablo Escobar, famoso narcotraficante y cuya memoria ha sido muy controversial para la cultura del país.

“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños. No glorifico a Pablo ni lo admiro, pero su historia me parece algo de locos y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto. ¿Qué les pareció el barrio? ¿Y qué otro lugar les gustaría que visitáramos ? Los leo”, fue la descripción que acompañó la polémica imagen.

Pese a las aclaraciones de ‘La Liendra’, más de un internauta se apresuró a lanzar críticas y señalamientos en su contra, incluyendo al reconocido caricaturista Matador, quien lo tildó de ignorante. “Cuánta ignorancia en una sola foto”, trinó desde su propia cuenta.

‘La Liendra’ respondió las críticas de Matador

A propósito de todo el revuelo, el creador de contenido decidió pronunciarse a través de sus historias y pidió que dejaran de criticar tanto.

“A ‘La Liendra’ sí se la montan mucho. Me tomé esta foto en el barrio de Pablo Escobar porque yo fui a conocer y no, eso parece que yo fuera pues socio del cartel. Netflix saca una serie y todo el mundo se la ve, es tendencia en el mundo y no pasa nada. Caracol saca una serie, es tendencia en Netflix, la transmiten todos los días y no pasa nada. Yo voy a conocer el barrio de Pablo y eso es pues como si...”, comenzó diciendo.

Finalmente, mencionó a Matador y rechazó sus palabras. “Hasta un man ahí que dibuja subió la foto y dizque: ‘Tanta ignorancia en esta foto’. Perro, usted cogió la foto mía y la subió a su Instagram, ¿ahí qué? Somos ignorantes los dos porque subiste la foto. La gana de la gente de joder y de obtener likes, pero de verdad, yo solo fui a conocer el barrio y a la gente que vive allá… Bájenle”, agregó.