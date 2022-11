La compleja situación que tuvo que atravesar Ana Karina Soto y su pareja, Alejandro Aguilar

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora del canal RCN, quien se dio a conocer inicialmente en el área de entretenimiento del noticiero. Posteriormente, se convirtió en una de las más queridas por los televidentes, tanto así, que se convirtió en una de las principales figuras del medio, siendo parte actualmente de ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’.

En los últimos meses, a la presentadora se le vio emocionada por la llegada de una nueva mascota a su hogar, Valkiria. Luego de que hace algún tiempo perdiera a su perro por cuestiones de salud y edad. Y es que el mayor motivo se dio con el fin de que su hijo, Dante, tuviera una nueva compañía en el hogar.

Asimismo, se conoció que Ana Karina Soto como su pareja, el actor Alejandro Aguilar, quisieron volver a ser padres. Sin embargo, al parecer, esta idea ha quedado pausada debido a los distintos problemas que ha expresado tener para poder concebir un nuevo bebé.

En entrevistas pasadas, la presentadora aseguró que un día pensó que era el momento indicado para llevar a cabo su faceta como madre. Meses después se enteró de que estaba esperando su primer hijo, pero de acuerdo con ella, sufrió un aborto espontáneo, siendo esta una difícil etapa para su vida, pues la emoción que tenía tanto ella como Alejandro era inexplicable.

La pareja tomó la decisión de esperar un tiempo antes de volver a tener planes de un bebé. Pero, Ana Karina deseaba ser madre lo más pronto posible y tiempo después volvió a quedar en embarazo. Nació su hijo Dante, quien se ha convertido en el principal motor de alegría y perseverancia para conseguir cada uno de sus proyectos y darle un bienestar a su primogénito.

Años más tarde, quisieron intentar tener un segundo hijo, con el de que se convirtiera en el mejor amigo de Dante. Pero, volvió a suceder lo que tanto temía la presentadora, a las pocas semanas perdió a su bebé. Ana Karina aseguró que ya no tendrá más hijos, ya que, no puede: “Sin dramas, porque ustedes saben que no me gusta el drama. Cuando me han hablado de ese tema, he dicho que no se han dado las cosas, porque así es el tiempo de Dios, pero realmente creo que ya no fue”, subrayó.

Lo que dejó claro la presentadora es que se encuentra emocionada y agradecida por su familia, quienes se han convertido en su principal apoyo en las situaciones que ha tenido que afrontar, entre ellas la perdida hace poco de su mamá.