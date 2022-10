¿Suplantación financiera? Ana Karina Soto está reportada en reconocida empresa de belleza

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora quien se dio a conocer en el recordado espacio ‘Estilo RCN’ y actualmente hace parte de ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’. En los últimos meses, la ocañera ha tenido que afrontar la perdida de su mamá luego de una caída en su hogar. A pesar del vacío que dejó en su familia, este hecho produjo una mayor cercanía con su papá, con quien trata de compartir el mayor tiempo posible, teniendo en cuenta que debe cumplir con compromisos laborales y él reside en Norte de Santander.

La ocañera suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte detalles de su trabajo y por supuesto, momentos especiales con su familia. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la presentadora en tono de molesta relató el complejo momento que está viviendo y que no tenía ni idea de la deuda en la que aparece a su nombre.

A través de cuenta de Instagram, Ana Karina le pidió ayuda a sus seguidores, con el fin de poder aclarar la situación, la presentadora indicó: “Necesito pedirles un favor; Urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo, con mi hermano, ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Y aparezco reportada por una empresa Bell Star S.A. No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo…”.

Como era de esperarse, la Soto intentó comunicarse con la empresa, pero, esto no ha sido posible, pues, los números registrados no son contestados, enfatizando que necesita resolver la situación para poder seguir con sus procesos bancarios: “Según ellos, me tiene reportada. Me metí a investigar y es la empresa que maneja L’Bel, ésika y Cyzone”.

Asimismo, la presentadora aseguró que no tiene ni idea, dado que, no recuerdo haber hecho ningún tipo de negocio o compra con esta empresa. Además, agregó que pide ayudas a sus seguidores para ver si alguno conoce a alguien que trabaje con esta compañía, la ocañera aseguró que posiblemente una persona a su nombre realizó compras o pedidos.

“Y, que esa empresa, sea la que maneje estas marcas tan serias, en el mercado, y que uno no tenga a dónde contactarse, a dónde comunicarse, para que den una explicación… Que me escriban por interno, para ver si puedo solucionar este ‘chicharrón’”.