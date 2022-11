“Estaba grave en todos los sentidos”: Lorna Cepeda revela su difícil proceso contra el cáncer

Lorna Cepeda es una reconocida actriz que se ha dado a conocer por su participación en diferentes exitosas producciones, tales como: ‘Yo soy Betty la fea’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Chepe fortuna’, entre otras. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la cartagenera, pues reveló que en dos ocasiones ha tenido que presenciar el cáncer. Tanto así que este padecimiento le costó la vida a su mamá y posteriormente, fue ella la diagnosticada con esta enfermedad.

La actriz estuvo presente en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en donde relató la difícil experiencia que tuvo que atravesar, la actriz aseguró: “Por un milagro de Dios estoy aquí, viva, esto es un milagro”. Posteriormente, Lorna indicó que luego de varios exámenes, sus médicos le informaron que tenía un melanoma, es decir, cáncer de piel.

Asimismo, aseguraron que este padecimiento estaba avanzado y era algo muy complicado para su salud. “No podía tocar más fondo”, dijo Cepeda. Durante estos años la actriz indicó que tuvo que atravesar varias microcirugías y cirugías. Asimismo, aseguró que luego de ir cada 6 meses a su dermatólogo, ahora estas constantes visitas dejaron de ser tan frecuentes debido a la recuperación que ha tenido.

Sin embargo, todavía debe padecer uno de las repercusiones que dejó el cáncer en su vida: “Antes de que me digan que me ponga al sol, les voy a contar cierta historia. Tengo absolutamente prohibido volver a tomar sol en mi vida, me hace mucha falta, obviamente, amo el sol, tirarme en la playa o en la piscina, agarrar un poco de color”, afirmó la actriz.

Actualmente, la actriz de la famosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ agregó que actualmente está feliz, pues, encontró el amor fuera del país y se encuentra más enamorada que nunca. Si bien, enfatizó que el tema del matrimonio es algo complicado teniendo en cuenta sus pasadas experiencias, pero, cree fervientemente en esta unión cuando se está seguro de dar este paso.