“Me dolía un montón que hablaran”: Carolina Sabino reveló los duros momentos que vivió

La actriz y cantante Carolina Sabino es reconocida por aparecer en producciones como ‘Eternamente Manuela’, ‘Las Juanas’, ‘Me amarás bajo la lluvia’ y ‘El precio del silencio’, ganándose un premio India Catalina por mejor actriz en este último.

Ahora, en medio de una entrevista con la famosa Diva Rebeca, Sabino ha abierto su corazón y ha hablado de algunos temas sensibles sobre los difíciles momentos que ha vivido a lo largo de su vida, especialmente en los últimos años.

Por una parte, la actriz recordó la vez que tuvo que pagar casa por cárcel luego de que se filtraran unas llamadas que tuvo con su hermana en las que hablaba sobre un aborto, razón por la que fue acusada por la Fiscalía de realizarlo de manera ilegal.

“Fue un momento muy complejo porque además cuando uno no es responsable de algo y lo culpan es como tratar de remendar el plato que no rompió y eso es muy molesto. De todo he aprendido. Tengo una luz poderosa que me la he dejado apagar muchas veces, otros se han beneficiado de mi propia luz y energía”, dijo.

A su vez, miró al pasado con una perspectiva diferente y se sintió agradecida por las personas que estuvieron con ella y lo que aprendió de ese momento.

“Hoy en día pienso en esos días con agradecimiento por la gente que me acompañó. Me siento agradecida de que haya pasado, me siento feliz de tener experiencias buenas y no tan buenas”, continuó.

Por otra parte, también confesó que llegó a sentirse tan mal que pensó en atentar contra su vida. “Todo el mundo ha tenido esos momentos en los que piensa irse. Este mundo es tenaz desde donde lo mires, pero, sin duda, hacer parte de la industria del entretenimiento es más fuerte. Todo el mundo se da el derecho de opinar sobre ti. Eso me dolía un montón, ver cómo la gente habla y yo sin poder defenderme”, agregó.

Finalmente, la famosa radicada en Ecuador mencionó que podría estar planeando regresar a formar parte de proyectos televisivos.