¿No se pueden ni ver? Carolina Sabino revela los motivos por los que terminó su amistad con Marbelle

Carolina Sabino es una recordada actriz y cantante colombiana. Si bien, por cuestiones amorosas decidió radicarse en Ecuador, sigue llevando a cabo sus proyectos actorales y en la música. Hace pocos días la bogotana fue una de las invitadas al programa de ‘Diva Rebeca’, con el fin de conocer algunos detalles inéditos de su vida. Teniendo en cuenta que sus seguidores no volvieron a verla en la pantalla grande.

Como era de esperarse, una de las preguntas, quizás, más esperadas por varios de los seguidores de la artista, fue si su relación con la conocida cantante Marbelle había llegado a su fin o terminó en condiciones no muy buenas. Pues, las dos cantantes solían compartir escenario en el famoso musical ‘Planchando el despecho’.

Sabino le indicó a ‘Diva’ que ya no tenía ningún tipo de comunicación con la intérprete de ‘Adicta al dolor’:“Hay relaciones que se acaban como todo en la vida. Son cosas muy personales. Cosas que no se comentan, así como yo no hablo de ella, espero que ella tampoco hable de mí. Se nos rompió el amor de tanto usarlo”, afirmó la actriz.

Aunque la bogotana no se refirió concretamente a Marbelle, si envió algunas indirectas sobre algunos personajes, los cuales consideraba como amigos, Sabino, aseguró: “Los amigos son para siempre, los que son de verdad, la lealtad en la amistad es una cosa irrompible, puede soportar todos los daños y todos los daños. Y eso se va demostrando con el paso de los años”.

Si bien, la artista prefirió no revelar más detalles al respecto, ‘Rebecca’ decidió enfocarse en el musical en el cual hacían parte. Carolina aseguró que no sabía de las distintas polémicas, pues, estas terminaron, al parecer, con la separación del electo, el cual actualmente cuenta con otras artistas: “Eso tampoco existe para mí ya. Uno no tiene que estar donde no quiere”.

Y es que sus diferentes declaraciones despertaron muchas dudas entre los espectadores, especialmente, por la relación de amistad que habría llegado a su fin con la cantante de tecno carrilera, al parecer, por deslealtad por parte Marbelle. Pero, esto no es todo, también dejaría al descubierto otros problemas que surgieron con el electo original.

Sin dejar de lado, su tajante respuesta sobre la negra candela, pues, aseguró: “ella me enseñó cosas que no quiero ser en la vida, no quiero ser ese tipo de persona, no quiero arremeter contra nadie, como ella lo hizo conmigo”.