Shakira compartió su disfraz de Halloween y en redes le recordaron como se veía de niña con el mismo atuendo

Shakira sin duda es el personaje de moda, no solo en Colombia sino a nivel mundial, después de todo el escándalo desatado tras la ruptura con Piqué, los rumorres de infidelidad por parte del español hicieron que todos los periodistas de farandula estuvieran pendientes del tema y a los pocos días de la confirmación del fin de la relación vieron al futbolista con la joven Clara Chía Martí, por lo que aseguraron que ella sería la culpable del fin del amor entre la barranquilera y el catalán.

Más recientemente la colombiana ha sido noticia por el lanzamiento de su canción Monotonía, de la que antes de su publicación oficial se presumía sería una canción dedicada a su ex Piqué, algo que con terminaría siendo confirmado tras conocerse la grabación completa, en la que la letra es bastante diciente, en ella hay apartes como “De repente ya no eras el mismo me dejaste por tu narcisismo te olvidaste de lo que un día fuimos”, pero no solo eso, en el video sale un hombre vestido como Piqué en ‘Me enamoré' del 2017, una clara mención al español.

Shakira también ha estado rondando en las noticias porque su padre está hospitalizado y la colombiana ha tenido que frecuentar constantemente el centro médico, incluso se aseguró que el mismo Piqué habría ido a las instalaciones para visitar a su exsuegro. La barranquillera todos los días es noticia, en los últimos tiempos por temas más tristes que alegres, pero por fortuna para ella este es uno que hace parte de los momentos felices, y es la celebración de Halloween.

Aunque ya se había conocido una fotografía de Shakira vestida porrista y con una camiseta que dice que es fan del equipo de sus hijos, este no es su disfraz oficial, la colombiana compartió en su cuenta de twitter unas fotos en las que se le ve vestida como la Mujer maravilla, acompañada del texto “De porrista a súper héroe. Por cierto la mujer maravilla fue mi primer disfraz! Halloween, la excusa perfecta para sublimar deseos de infancia!”.

Los fans no dejaron pasar el momento en vano y una seguidora respondió al tweet publicando la foto aL momento que la barranquilera hacía referencia, vestida como la Mujer maravilla cuando apenas era una niña de unos 3 o 4 años de edad.