“Es una locura”: Néstor Morales se declara fan de reconocido cantante de reggaetón

Néstor Morales es uno de los panelistas más reconocidos en la emisora ‘Blu radio’. El hombre ha hecho parte de la cadena radial durante ya varios años, siendo uno de los personajes más importantes dentro de la misma. Aunque no suele revelar detalles de su vida privada, sino más bien, informar a los oyentes sobre aquellas noticias que afectan al país y que, además, son de relevancia en las primeras horas de la mañana.

Pero, en esta ocasión, fue todo lo contrario, en medio de su programa reveló el gusto que siente por el reggaetón. Declaraciones que tomaron por sorpresa a los televidentes, quienes pensaron que este no sería uno de sus géneros preferidos y por ende, que no estaría de acuerdo con varias de las letras que este género representa.

En medio de la trasmisión, lo que llamó la atención de los oyentes fue que el Director de ‘Mañana Blu’ reveló que se declaraba fan del cantante de reggaetón, Feid. Teniendo en cuenta el más reciente lanzamiento que tuvo el intérprete junto a la banda de pop Morat, titulada ‘Salir con vida’.

“Los muchachos de Morat son la locura y se juntan con Feid, que es maravilloso en lo urbano. Eso no tiene pierde”, agregó el Director del medio radial. Y es que hasta conoce el apodo alterno con el que suelen identificar al cantante, “Me gusta mucho el Ferxxo y también Morat”.

La reacción de sorpresa por parte de otros de los panelistas, no se hizo esperar, como lo es el caso el exsacerdote Alberto Linero. Y antes de que pudiera decir algo con respecto al tema, Morales aseguró: “Padre, no me abra los ojos. El Ferxxo es Feid”.

Y es que ha sido tanta la acogida que ha tenido Feid en este género musical que se ha convertido en uno de los intérpretes más reconocidos actualmente. Siendo un claro ejemplo de como su música ha logrado llegar hasta a gustarle a uno de los periodistas más reconocidos en el país.