Aída Victoria Merlano le pidió a Westcol algo atrevido en la cama, pero él no pudo cumplirlo

Aída Victoria Merlano, aparte de ser bonita, nunca ha tenido problema con hablar de sexo y cómo ella misma lo practica. Ahora que está estrenando nuevo amor, sus redes sociales viven llenas de videos de los dos y ahora, incluso, han dejado saber un nuevo secreto de sus relaciones íntimas.

Lea también: Duraron un año haciéndolos: Los presentadores de ‘La Red’ sorprendieron por su increíble disfraz

Aída y todas sus parejas han sido siempre muy abiertas en muchas cuestiones, pues es ese tipo de personalidad lo que le gusta a todos sus seguidores y es lo que la ha caracterizado en las redes sociales.

Ahora que Westcol es el nuevo novio, los dos están pasando por la etapa de la luna de miel en redes sociales, ella por Instagram y él por Twitch.

Fue precisamente ahí, cuando Westcol en medio de una de sus transmisiones, confesó que Aída le había pedido que le pegara un puño. A pesar de no contar el contexto, todo parecía apuntar a que hablaban de las relaciones íntimas.

En medio de las historias de Aída, la creadora de contenido afirmó: “Por qué dijiste que yo te pedí que me pegaras un puño?, más bien porque no me diste el puño, ya que te pusiste a hablar de eso, ¿qué tanto era un ‘traque’?”.

Lea también: Tremenda producción: los presentadores de ‘Día a Día’ se disfrazaron y hasta bailaron

Mientras Aída decía eso, Westcol aseguró que no fue capaz porque era diferente una cachetada a un puño, pero que igual no hubiera podido porque no era capaz de hacerle daño. El video se volvió gracioso por la manera tan tierna en la que lo dijo, pues se notaba que le daba mucha pena.

Además de eso, sacaron a relucir la misma experiencia que ha tenido Aída, a la que ha tenido él, por el simple hecho de que ella es mayor y ha tenido relaciones bastante serias.