“Me dejó convencido que la brujería existe”, ‘Carroloco’ revela la experiencia traumática que vivió

Octubre es el mes predilecto por los más pequeños del hogar, pues tienen la oportunidad de disfrazarse de su personaje favorito y por supuesto, salir a las calles y recolectar el mayor número de dulces posibles. Sin embargo, esta también es considerada una de las épocas más oscuras, ya que, es asociada a la brujería y los distintos rituales satánicos que se llevan a cabo a lo largo del mes y en especial, en la noche del 31 de octubre.

En medio de esto, suelen aparecer algunas historias que quienes afirman haber sido víctimas de brujería en algún momento de sus vidas. Como lo es el caso de ‘Carroloco’, quien hacer parte del elenco de ‘Sábados felices’. El comediante, en entrevista con ‘La Red’, indicó que ahora le tiene un gran respeto a las experiencias paranormales, pues, fue lo que vivió, se convirtió en un proceso traumático en su vida.

El humorista inició su relato asegurando que en un momento comenzó a sentirse extraño, es decir, las actitudes que tenía y que sentía resultaban desconocidas para él. “Yo empecé a vivir momentos de tristeza, de desespero, no me hallaba en ningún lado, eso me causaba curiosidad porque no era de ir a un médico y decir que me brincaba el estómago”.

Debido a la situación que estaba enfrentando y la cual no era normal, tomó la decisión de asistir a la Iglesia, con el fin de que el padre y sus palabras pudieran alentarlo y sacar las ideas que tenía en su cabeza. Pero, en medio de la eucaristía, sucedió algo que lo tomó por sorpresa, tanto a ella como a sus familiares: “Cuando estábamos en la misa, el padre salió con el santísimo y se lo ponía a todas las personas, cuando llegó a mí me lo puso de frente y el estómago comenzó a brincarme. Él se quedó mirándome y se notó extrañado, me dio los aceites sacramentales, con agua bendita y sal exorcizada. Yo me tomaba eso en las noches para dormir”.

Días más tarde y en medio de la preocupación por lo que estaba sucediendo con él, el comediante relató que mientras estaba compartiendo con sus hijos en su habitación, algo inexplicable sucedió en su cuerpo: “Un día me acosté a ver televisión y el estómago me brincó constantemente, mis hijos y mi esposa se preocuparon y llamaron al sacerdote para hacer algo. Él les dijo que me echaran los aceites y me lo aplicaran en la frente, el pecho y el ombligo, cuando llegaron a la última parte mi hija me insertó su dedo ahí y yo sentía como una vela caliente, empezaron a jalar y sacaron un mechón de pelo enrollado en un animalito que parecía un grillo”.

Ante lo sucedido y aunque suene irreal, ha sido para ‘Carroloco’ una de las experiencias más traumáticas que ha tenido en su vida y todavía se pregunta quien podría ser la persona que buscó hacerle daño. Asimismo, relató que desde un inició pensó que se trataba de temas alejados de la brujería, sin embargo, nunca descarto esta posibilidad.

“He vivido situaciones que son anormales en la vida cotidiana y me pasó algo muy extraño que me dejó convencido de que la brujería existe”, fueron las declaraciones finales del comediante.