Seguidores de Andrea Valdiri le responden por los polémicos comentarios contra ‘Epa Colombia’: “agrandada”

El conflicto entre Andrea Valdiri y ‘Epa Colombia’ comienza a escalar poco a poco, publicando diversos mensajes a través de las redes sociales. Y así como la conexión entre ambas figuras parece estar perdida, todo indica que pasará lo mismo con algunos seguidores de la bailarina, ya que le han enviado varios mensajes negativos por la postura que tomó ante esta situación.

La disputa comenzó por unas declaraciones de Epa Colombia en una entrevista, en la que dejaba ver que aún tenía en buena estima a Valdiri, comentando también que no descartaba que en algún momento pudieran volver a ser amigas. Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por la creadora de contenido.

Puede leer: Yina Calderón lanza indirecta ante el conflicto que protagoniza ‘Epa Colombia, ‘La Jesuu’ y Andrea Valdiri

Así lo dejó saber con una serie de historias de Instagram en donde criticaba a la influencer mientras se encargaba de hacerle saber a sus seguidores la razón por la que realmente decidió dejar la amistad con ella, todo a través de varias capturas de pantalla.

Andrea Valdiri también protagonizó varios videos en su cuenta de Instagram en los que dejaba ver que no estaba interesada en retomar la vieja amistad, pidiéndole que superara la situación y dejara de hacer el problema más grande.

“Si tú me mandaste una disculpas y no las acepte, pues quédate con eso y listo. Pero no salgas a hablar 500 veces en los medios y hacerme quedar mal porque la gente habla feo de que soy una creída, entre otras cosas”, dijo la bailarina.

Lea también: Se calentó esto: ‘La Jesuu’ se fue en contra de ‘Epa Colombia’

A propósito de estas declaraciones, varios internautas abordaron a Andrea Valdiri a través de la bandeja de mensajes directos en su cuenta de Instagram con comentarios negativos, algo que la colombiana mostró en una serie de capturas de pantalla.

“Eres c**o de agrandada que te crees superior a todo el mundo”, “La lengua la tienes así y tan mosquita muerta que te la das” y “Me doy cuenta que se te subió la fama a la cabeza. Me voy. Fue un placer seguirte tantos años” son algunos de los rudos mensajes que la influencer recibió.