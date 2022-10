La contundente respuesta de ‘La Segura’ a un seguidor que insultó a su mamá

‘La Segura’ y su mamá, Alexa Mena, han demostrado el gran vínculo que tienen y la buena relación que guardan, dejándose ver a través de sus historias muy a menudo. Es por eso que la influencer no dudó en responderle de manera contundente a un ‘hater’ que decidió hablar mal de ella.

A través de diversas publicaciones de Instagram, la creadora de contenido ha demostrado que su mamá ha sido su gran compañera y su confidente en todo tipo de situaciones, desde las graves como sus problemas de salud, hasta las más alegres como su reciente viaje por Europa.

El conflicto comenzó a propósito de un par de historias de Instagram de La Segura, en donde compartió un curioso sueño que tuvo recientemente, uno que fue muy real para ella y que le causó mucho sobresalto ya que comprometía su imagen pública.

En los clips, la joven contó que en su sueño estaba completamente desnuda haciendo una videollamada con su novio, Ignacio Baladan. Seguidamente comentó que el sueño tomó otro rumbo ya que apareció sentada en el retrete de su casa con cierto estado de ebriedad, y para su sorpresa había estado grabando todo el tiempo y subiendo el material a sus historia de Instagram.

“Prácticamente estaba haciendo contenido exclusivo sin que me pagaran”, dijo la colombiana en tono cómico. “Y yo dije: ‘bueno, listo. Es el inicio de mi carrera, como la Kim Kardashian’”.

A propósito de este curioso sueño y el último comentario de La Segura en el clip, un usuario de Instagram le escribe a la joven un incómodo mensaje en el que insulta a su mamá. “Carrera como la de tu madre”, dijo la mujer.

Sin embargo, la creadora de contenido no se quedó callada y le contestó de manera contundente, dejándole saber a la internauta que su opinión no le afectó en lo absoluto: “Gracias a Dios estoy muy orgullosa de mi mamá. Tengo a la mejor mamá del mundo. No creas que es un insulto para mí. Y ve a destilar tu veneno a otra parte”.