La Segura recordó con humor el regalo de cumpleaños que le hizo a su novio: “no se perdió la platica”

La Segura no solo muestra videos divertidos y tutoriales de maquillaje en su cuenta de Instagram, sino que también comparte algunos detalles de su vida privada, como su relación con el pastelero Ignacio Baladán. A través de sus historias, la joven ha mostrado varios momentos románticos que ha vivido junto a él, y recientemente recordó un cómico detalle que sucedió a pocos días de que se convirtieran en novios.

Antes de que su noviazgo se confirmara, habían varios muchos rumores respecto a que ambos estaban saliendo, ya que ambas figuras solían aparecer con cierta sospechosa frecuencia en las historias del otro. Y mientras aumentaban las “colaboraciones” entre ellos, más se avivaba la llama.

Puede leer: ¿Controlada? La Segura explicó por qué ya no toma tantas bebidas alcohólicas

Y el recuerdo de La Segura data precisamente de estos momentos cuando aún no formalizaban la relación, pero sabían que había una chispa entre ellos. Ignacio Baladán compartió en sus historias algunos videos sobre su cumpleaños en donde la colombiana estuvo presente, dejando ver el regalo que ella le hizo: un viaje a Paracas, en Ica, Perú.

Pero la creadora de contenido decidió tomar las publicaciones del joven para agregar algunos comentarios y darle a sus seguidores una historia de fondo sobre cómo se sintió. “Ahí aún no éramos novios oficiales. Pero siempre supe que seríamos novios, no sé por qué. Así que gracias a Dios no se perdió la platica”, redactó con algunos emojis de risa.

Lea también: La Segura asegura que ha tenido que dejar de ser tóxica en su relación con Ignacio Baladán

En otro clip que mostraba a Ignacio Baladán admirando una serie de fuegos artificiales en el paisaje desértico, La Segura dejó saber que el joven aprovechó el momento para pedir su deseo de cumpleaños: algo que él no sabía que ya tenía.

“Seguramente me pidió a mí. Pero claramente ya me tenía”, redactó la influencer sobre el tierno clip en el que aparece su novio.