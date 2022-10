La Segura anuncia que se someterá a una intervención quirúrgica de reconstrucción de glúteos

Durante una dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram es como La Segura contestó a una de las interrogantes de parte de uno de los seguidores sobre si se haría o no la reconstrucción de glúteos.

En las historias, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, la creadora de contenido hizo énfasis en que ya se cumplió el tiempo de esperar que debía aguardar para entonces proceder a una nueva intervención quirúrgica.

“Sí mi bebé yo me tengo que someter a una cirugía de reconstrucción de cicatriz, y también de reconstrucción de glúteos con grasita, que fue lo que el medico cirujano que me retiró los biopolímeros me dijo, que ya se cumplió el tiempo que eran ocho meses”, indicó en primera instancia La Segura.

Seguidamente hizo mención a cada una de las dificultades que tuvo durante el procedimiento de recuperación, tras las dos intervenciones, cuando le fueron retirados los biopolímeros, pero hizo especial énfasis en lo que fue la cicatriz que quedó y la manera en la que esta no cerró de manera intervenida, sino de forma natural.

“La cicatriz honestamente quedó muy fuertecita, muy feíta, pero ustedes saben que a la piel no me cerró con sutura, me intervinieron en ese entonces dos veces y no honestamente le tocó a la piel en ese entonces crecer sola y eso que yo la he mejorado full con una alore vera, pero de una u otra manera hay que entrar a reconstruir”.

Indicó que por ahora no tiene ningún afán de regresar al quirófano a tal punto que ni siquiera se ha hecho la valoración correspondiente para el procedimiento, por lo que por ahora desconocer la fecha en la que se pueda hacer la cirugía, sin embargo, no descarta que sea a finales de año o principios del 2023.