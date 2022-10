‘La Segura’ le “regaló” el almuerzo a seguidora y muchos creen que es mentira

Todo inició con la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, en la que ‘La Segura’ exhortó a sus seguidores a que le dijeran lo que suponían de ella y que les respondería de manera directa.

Pero entre la avalancha de mensajes llegó uno bastante particular que no es otro que el de una seguidora que le dijo “Supongamos que me vas a regalar 50k para el almuercito ja ja ja”.

Ante esto la novia de Ignacio Baladan y también creadora de contenido no se inmutó y de inmediato pasó a responderle de una manera que fue sorpresa para todos, pues cumplió con lo que “suponían” de ella.

“¡¿Por qué no?!, ¡¿Por qué no?!, ¡¿Por qué no?! Supones muy bien mi bebé. Ya apunté tu cuenta de Instagram, mándame tú la cuenta de Banco de Colombia, yo te hago la transferencia y le doy pa’ que almuerce toda la semana mami ¿Cómo no le voy a dar eso a una Segureña? ¿¡Cómo no!?”, manifestó de manera exaltada ‘La Segura’ en el video.

La reacción de los demás seguidores

Al ser un video de una de sus historias, este fue rescatado por una de las cuentas dedicadas al espectáculo colombiano, en el que los mensajes de los seguidores, un tanto incrédulos, no se hicieron esperar, pues creen que esto nunca ocurrió y que ‘La Segura’ lo fingió.

“Se autopreguntó esa es la jugada”, “La gente crítica por todo que pereza un poco de resentidos que solo vienen a destilar veneno ya que no son felices con lo que tienen”, “Ella misma, la pregunta 😂 😂 😂 porque ni suena ni truena ni mostrando ese 🍑”, son solo algunos de los mensajes que destacan.