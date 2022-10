Yina Calderón se dio un agarrón con exnovia de J Balvin por opinar sobre Juan Duque

Yina Calderón le dijo a la ex de J Balvin que no sea lambona Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Yina Calderón aún sigue celebrando que todo este tiempo tuvo la razón sobre la relación de Juan Duque y Lina Tejeira, y tanto es así que después de su célebre frase “se les dijo” ella continúa en defensa de sus argumentos.

Recientemente tuvo un encontronazo con una mujer que presuntamente es la exnovia del cantante J Balvin, por lo que esta, con su polémica personalidad, le respondió sin ningún tipo de filtro.

“Yo lo que le dije es que no se ponga de lambona, que luego ella o él no le va a salir a defender a usted” — Yina Calderón

“O sea me están preguntando que ayer tuve un agarrón con esta mujer que fue novia por juco tiempo de J Balvin, yo quiero aclarar de una vez porque me gusta agarrar al toro por los cueros. Yo no tengo ningún problema con ella, pues sé que fue novia de J Balvin durante muchos años, porque yo soy seguidora fiel a J Balvin no tengo nada en contra”, contó en primera instancia Yina Calderón.

Luego indicó que ella no se quedará callada y mucho menos para ofrecerle a todos su punto de vista y lo que realmente considera al respecto de diversas circunstancias en las que se le consulta sobre indistinto tema, por lo que este no sería la excepción.

“Bebé a mí me pasó, yo tuve un novio que el hijo de pu… solo quería seguidores, luego cuando terminó conmigo salió su verdadera cara. No hagamos eso, no nos pongamos a darle merito a otro amor que luego nos pagan mal, es más hasta el man que nos ama demasiado”, finalizó Yina Calderón.