Así reaccionó Yina Calderón a la ruptura de Juan Duque y Lina Tejeiro

Tal parece que las palabras que meses atrás pronunció Yina Calderón sobre la relación amorosa de Juan Duque y Lina Tejeiro se hicieron realidad, y es que tal como lo pronosticó la DJ la pareja puso fin a su amor.

Puede leer: Yina Calderón reveló la razón por la que no muestra a su novio en redes

“Se les dijo, se les advirtió y se les volvió a decir. Nenes yo estoy por montarme una oficina de predicciones, todo lo que digo sale y ustedes siempre me tratan mal y no me creen. Pero uno se da cuenta cuando hombre lo quiero a uno solo por seguidores, por impulsar una carrera, y ella no se merece eso”, dijo en primera instancia Yina Calderón en un video de sus historias de Instagram que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

Pero no se detuvo allí, pues Yina Calderón continuó diciendo que ella notó en Juan Duque muchas ansias de poder por su trabajo y que usó a Lina Tejeiro como una especie de trampolín del cual ya dio el saltó que necesitaba.

“Mira que como siempre les he dicho, pues ella no es mi amiga ni me interesa que lo sea, pero uno es mujer y uno quiere un man que lo quiera a uno. Y al man se le notaba el hambre por seguidores, por carrera, por música”.

Reiteró lo que dijo días atrás sobre que no hay necesidad de publicar todo lo que se vive en una relación para así protegerse de los señalamientos cuando esta llegue a su final.

“Antes yo le hice un favor, ojalá encuentre una persona que la quiera de verdad. Y consejo para la próxima vez señoritas, no le subamos a redes, no le pongamos a financiar carreras artísticas, porque luego con esos mismos seguidores, le da a uno en la yugular”.