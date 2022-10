Yina Calderón reveló la razón por la que no muestra a su novio en redes

Para Yina Calderón es muy fácil opinar sobre la vida de los demás, pues así lo ha demostrado en reiteradas oportunidades generando más de una polémica en redes sociales, como cuando habló de los motivos por los que, según ella, Juan Duque está con la modelo y actriz Lina Tejeiro.

Pero para contar de su vida íntima parece ser que sí tiene muchas reservas, ya que en sus más recientes historias en la red social Instagram ha confesado los motivos por los que prefieren mantener en el anonimato a la persona que su compañero sentimental.

“Yo a ustedes les cuento todo, me muestro tal cual soy, con mis defectos, con mis cualidades, atravesada, arrogante, de todo. Pero lo único que yo sí les pido y yo querer tener privado es mi relación”, indicó en primera instancia Yina Calderón en un video que fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

La DJ que en la actualidad se encuentra en recuperación, tras la extracción de su prótesis en el glúteo izquierdo, precisó que no quiere dar detalles al respecto, pero como adelanto solo aseguró que se trata de un buen hombre.

“Siempre ha sido así, las veces que de pronto se ha sabido quién es mi pareja, es porque me lo pillan por ahí, pero yo no soy de mostrar. Siento que esa parte es muy de mí. A él no le gustan las redes, les puedo decir que él es un buen chico, pero ya, no van a saber otro dato curioso”, agregó.

Precisó que para ella es muy importante la privacidad en este caso y citó algunas circunstancias de parejas en las que se demuestran todo en redes sociales para luego simplemente desecharlo por una ruptura.

“Es mejor tenerla ahí, como un tesoro, escondidito, guardadito, Y yo sé que muchas de ustedes piensan igual que yo, entonces mejor, además que esta muy guapo y ya veo que me lo quitan. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Yo sí prefiero tenerlo muy privado”.