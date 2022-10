¡Con pruebas! Aida Victoria Merlano mostró que no sale con ‘WestCol’ por interés

Aida Victoria Merlano ha estado en la mira de muchas personas desde hace un par de semanas por protagonizar varias escenas románticas con el streamer conocido como ‘WestCol’. Y si bien ella misma confirmó que por ahora no son pareja y solo están saliendo, muchos internautas tienen la teoría de que esta relación solo se trata de una campaña publicitaria en donde la influencer estaría sacando mayor partido.

Pero ante estos rumores, la creadora de contenido decidió hablar al respecto y mostrar con pruebas en mano que su relación con el joven no está sujeta a ningún interés y que realmente se siente atraída por él.

A través de sus historias de Instagram, Aida Victoria Merlano publicó un contundente mensaje a propósito de los rumores que circulaban en las redes sociales en relación a la supuesta relación interesada que mantiene con WestCol. En la imagen se pueden leer algunos mensajes en donde califican la relación como un “amor interesado”.

Es por eso que decidió aclarar la situación mostrando la gran suma de dinero que canceló en un reciente pago de IVA a la Dian, dejando ver que cuenta con una buena estabilidad económica, suficiente como para mantener su lujoso estilo de vida, sin la necesidad de que un hombre lo haga por ella.

“Mi último pago de IVA fue por $105′000.000, o sea que mal no me va, no que va. A mí no me gusta que la gente me vea por cuánto gano, sino por cómo soy como persona. Por eso no hablo de plata”, reseñó Aida Victoria Merlano, agregando que está con el streamer porque él le gusta.

También aclaró que todos los vehículos y su penthouse fueron pagados por ella y no por ninguno de sus exnovios, tal y como varios rumores habían asomado en ocasiones anteriores. “No creo que haya un hombre que pueda venir a darme más de lo que yo me doy sola”, concluyó.