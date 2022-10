¿La apoyan por bonita? Aída Victoria Merlano respondió a mujer que la comparó con Jenny Ambuila

La influenciadora y empresaria, Aída Victoria Merlano, ha estado en el foco de los medios de comunicación en las últimas semanas debido a sus procesos penales, uno en el que ya fue condenada en primera instancia y otro que está en curso por enriquecimiento ilícito. Tras el primero proceso judicial que pasó a segunda instancia, la creadora de contenido ha estado hablando activamente sobre lo sucedido y ahora respondió a una mujer que la comparó con la conocida y polémica Jenny Ambuila.

Todo comenzó por un video publicado en TikTok por una mujer que se hace llamar fernandarodriguez_888, en el que la comparó con la polémica hija del contrabandista Ómar Ambuila, Jenny Ambuila, que presumía todo tipo de lujos en Estados Unidos, que fueron adquiridos con el dinero ilegal.

La usuaria sugiere que a Aída Victoria Merlano la defienden por bonita y a Ambuila no, por “fea”, a pesar de que ambas “se beneficiaron del dinero de la corrupción”. “A mí la diferencia entre el caso de Jenny y el mío me parece tan evidente que creo que si tú no lo entiendes es porque tu corto entendimiento no te lo permite y en ese caso déjame ser yo quien te lo explique”, comenzó su video de respuesta la creadora de contenido e hija de la senadora prófuga de la justicia colombiana, Aída Merlano.

La influenciadora continuó explicando que su caso es diferente al de Ambuila, puesto que ella se hizo viral porque exhibía sus lujos en redes sociales y eso llevó a que abrieran una investigación en contra de su papá. Sin embargo, Merlano se habría hecho viral porque, según afirmó, hicieron un show mediático con ella, llevándola esposada, apresándola con pistola y transportándola en aviones gubernamentales días después de que su mamá se fugó.

“Yo no me beneficié de la corrupción, yo me beneficié de una situación adversa que supe voltear a mi favor. Y si hoy en día estoy donde estoy es porque supe capitalizar mi tragedia. Creer que a mí me defienden por bonita es una completa estupidez. (...) La adversidad no se supera a punta de belleza. La gente ha visto cosas que tú no puedes ver, pero que hoy te quedaron claras, porque no fueron ni mis tetas ni mi cara lo que te pusieron en tu sitio, fue mi inteligencia”, concluyó su video la creadora de contenido.