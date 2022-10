Con los crespos hechos: Elianis Garrido tuvo que aplazar su matrimonio en la playa

Elianis Garrido ha estado en la boca de todo el mundo luego de que salió de ‘Protagonistas de novela’ de la forma más polémica, luego de haber tenido un encuentro físico con Oscar, otro participante y compañero. Muchos creyeron que su carrera no crecería después de ello, pero lo cierto es que no puede estar mejor, pues no solo le está yendo bien profesionalmente, sino que su corazón está más enamorado que nunca.

Aparte de ser conocida por ser presentadora, bailarina de varios videos, sobre todo de champeta, sino por su relación anterior con Andy Caidedo, que a pesar de ser al principio muy romántica, resultó siendo un poco polémica porque estuvo involucrada hasta en rumores de infidelidad. A pesar de todo el tiempo que duraron juntos, Elianis encontró el amor de nuevo y se casó rápidamente, hasta el punto que muchos solo lo conocieron poco antes de la boda oficial.

Ahora, en medio del programa de ‘Lo Sé Todo’ en vivo, sus propios compañeros la dejaron al descubierto con unos tiquetes que habían comprado y no se iban a utilizar, sobre todo porque estaban hablando de una boda que se llevó a cabo la playa. En eso Elianis se vio obligada a contar de qué estaban hablando sus compañeros, afirmando que efectivamente tenía planeada una segunda boda, pero que habían tenido que aplazarla por movidos personales.

Obviamente, el programa lo vieron varias personas y empezaron a comentar sobre la posible fecha, pero rápidamente la misma presentadora reveló que habían tenido que aplazarla hasta inicios del 2023.

A pesar de que ha sido bastante reservada con su relación, de vez en cuando sube un poco más de su relación, pero si es cierto que aprendió, definitivamente, a no mostrar más de lo necesario en redes sociales.