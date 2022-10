El mismo amigo: Elianis Garrido narra la alta suma que perdió, al igual que Luisa Fernanda W

La polémica se presentó hace algunos días cuando la creadora de contenido, Luisa Fernanda W, a través de su cuenta de Instagram, indicó que un amigo suyo le engañó, pues, en principio le vendió una idea de negocio, luego de convencerla la creadora de contenido le dio sus ahorros, monto que atraviesa los 100 millones de pesos.

La paisa aseguró que había estado guardando el dinero para darse algunos gustos que tenía desde hace un tiempo. Sin embargo, el hombre la bloqueó en redes sociales y posteriormente, desapareció con todo su dinero.

Le puede gustar: ¿Da para tanto?: Aura Cristina Geithner revela para qué le alcanza con lo que gana en OnlyFans

Y es que la creadora de contenido no habría sido la única víctima de este sujeto, pues, se conoció que la presentadora Elianis Garrido también habría sido una de sus víctimas. En medio de la trasmisión del programa ‘Lo sé todo’, la barranquillera aseguró que también fue víctima del mismo sujeto, quien se acercó a ella con el fin de entablar una relación de amistad, poco a poco se fue ganando su confianza.

Tanto así que el hombre le propuso ser parte de un negocio de inversiones, el cual, según él, era algo seguro y confiable. Ante sus declaraciones, Elianis decidió darle el monto de dinero que le solicitó para llevar a cabo la supuesta inversión, el cual fue de 50 millones de pesos: “El nombre me lo reservo porque él a mí sí me ha contestado. Yo metí el dinero, la mitad de lo que metió Luisa, y la plataforma se cayó a los 15 días”.

También puede leer: Yina Calderón recordó un incómodo episodio que vivió con ‘La Liendra’ y un niño: “le quitó el celular”

La barranquillera aseguró que lo sucedido se presentó el pasado mes de febrero, resaltando que no ha pasado mucho tiempo desde lo sucedido. Garrido aprovechó para enviar un mensaje a los televidentes para que no se conviertan en una víctima más, ya que, pueden llegar a perder todos sus ahorros, teniendo en cuenta que las personas no cuenta con las mismas condiciones económicas y esto puede llegar a perjudicar la vida de un sujeto y de su familia.

Finalmente, la presentadora agregó que no hay que dar las cosas por hecho, sino desconfiar de aquellos negocios, los cuales nos narran como productivos y seguros, pues, este tipo de experiencias pueden llegar a costar lágrimas, fracasos, dinero y por supuesto, algunas amistades.