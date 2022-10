Stephanie Ruiz y Mateo Carvajal se dejan ver juntos luego de polémicas indirectas

Días atrás los seguidores de Stephanie Ruiz y Mateo Carvajal han quedado sorprendidos al darse cuenta de que ambos estaban muy activos en sus redes sociales, pero discutiendo por medio de las historias de Instagram.

Todo inició cuando Mateo Carvajal publicó “con esas amigas y de fiesta en fiesta” a lo que ella simplemente no se quedó callada y también publicó en su perfil “Usted que no me supera. Con esos amigos, todos raritos y depresivos”. Horas más tarde la lanzadera de indirectas acabó con una frase de Mateo Carvajal que decía “Mis amigos ‘depresivos’, pero al menos con un poquito de cerebro”.

Ahora recientemente ambos se han juntado para aclarar qué fue lo que pasó con la lanzadera de indirectas y confesaron que se trató de un mutuo acuerdo para revolotear las redes sociales a su favor.

“Bueno yo hoy les quiero aclarar que fue lo que pasó ayer, lo que ustedes vieron en los mensajes, quiero resolver la situación y darles mi punto de vista. ¿A ver yo qué opino? No diga usted qué opina”, momento en el que voltea la cámara y aparece a su lado Stephanie Ruiz. “Lo único cierto es que usted no me supera y nunca me va a superar”, es la respuesta que le dio la influencer.

Indicaron que estaban en el gimnasio y que se les ocurrió “hacer números”, según Mateo la idea fue de ella, pero Stephanie lo negó. Precisó que acordaron responderse de esa manera las historias.

“No mentira, esas no son las cosas de uno resolver las cosas personales con alguien. Eso es muy feo, pero vimos que nos empezaron a responder, a pedir que no hiciéramos eso”, confesó Mateo Carvajal asegurando que “el chiste les salió bien” y que a pesar de esto no aclararon si están de regreso no.