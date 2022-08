Stephanie Ruíz le dejó de hablar a Mateo Carvajal por “infiel”

A la bella Stephanie Ruíz le da mucho miedo perder a Mateo Carvajal y es que así quedó demostrado en sus historias de Instagram en las que compartió un sueño que tuvo y estalló las redes con su divertida actitud.

“Tan hermosa ella, soñó y que le había puesto cachos y no me habla. Le voy a decir una cosa: el que las hace, las sueña ¿Si ha escuchado esa frase? ¡Ay ya! ¿Se va a quedar así? ¡Qué bobada!”, dice Mateo Carvajal en las historias recopiladas por una cuenta de farándula Colombia.

Pero no quedó allí, pues luego puso en las siguientes publicaciones un video viral de una mujer reclamándole por el mismo motivo a su pareja y casualmente también era por un sueño.

Por su parte Stephanie Ruíz dijo en otro clip “Esta es la cara de una mujer que no ha dormido en toda la noche. No lo quería ver desde que me levanté” a lo que Mateo Carvajal contestó “Ay Dios mío llevas todo el día diciendo lo mismo flaca”.

Sin embargo, tan grave habrá sido la infidelidad en el sueño que confesó que comenzó a buscar en Internet el significado de eso. Y tal parece que ninguno de los resultados le gustó. Ya que además los seguidores le comenzaron a escribir su apreciación al respecto, por lo que Mateo pidió que no le escribieran más sobre el tema.

¿Qué significa soñar con infidelidad?

Aunque a muchas personas tener este tipo de sueños, o mejor dicho pesadillas, les genera ansiedad y pone de mal humor porque piensan que algo malo sucede con el ser amado, lo cierto es que puede tener diversas interpretaciones, dependiendo de cómo se presente.

Contrario a lo que piensan algunos, los sueños son sólo eso: sueños; así que no hay que romperse la cabeza imaginando cosas que no son y menos buscar peleas donde no las hay.

Soñar con una infidelidad puede significar que un temor o un sentimiento relacionado con una relación pasada esté aflorando en el presente. Si en aquella ocasión se sufrió un desengaño o traición es probable que la incertidumbre de que vuelva a ocurrir atemorice y se manifieste en forma de sueño.