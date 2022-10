Sara Uribe reveló cómo superó las rupturas amorosas de su pasado

Es hermosa y exitosa, pero eso no la exime de que le rompan el corazón y así lo ha demostrado la bella Sara Uribe, quien a través de la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, ha contado todo sobre los duelos amorosos.

A Sara Uribe le preguntaron “¿Cómo has superado las rupturas amorosas?” y esta no dudó en contestar con una fotografía junto a un texto en el que se lee “Llorando como si hubiera un mañana, revolcándome y dándome el permiso de hacerlo. Solamente cuando uno cae hondo puede levantarse”.

La historia de Sara Uribe fue rescatada por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano y las reacciones no se hicieron esperar, pues en medio de apoyo y ataques se dividieron gran parte de los comentarios.

No es la primera vez que Sara Uribe habla al respecto, pues anteriormente se confesó y aseguró estar más que soltera, precisó que sería magnifico volver a enamorarse por todo el proceso que eso la haría sentir, pero indicó que es muy estricta con los posibles candidatos cuando de una pareja se trata.

Y reveló cual es uno de los requisitos que el pretendiente debe tener, y que está al alcance de todos, se trata del olor, para ella es fundamental poder percibir un aroma que la atraiga y le dé comodidad, al tiempo que indicó lo que, por ahora, le desagrada.

Además, añadió otra cosa muy importante y no es más que dejar de compartir tiempo con su hijo Jacobo, para dedicarle a la otra persona, por lo que señaló que explicarle de una nueva relación le resulta un tanto dificultoso, pero no descarta que pase pronto, sin embargo, señaló que por ahora no se atreve.

Pese a ello Sara Uribe hace uso constante de sus redes sociales para enviarlo a su comunidad digital, en especial a las mujeres, diversos mensajes de amor propio, superación y en especial de crecimiento personal.