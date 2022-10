Sara Uribe dice que hay mucha porquería diciendo ser su amiga

Los buenos amigos son buenos para la salud, pueden ayudar a celebrar los buenos momentos y apoyar en los malos, así como pueden prevenir el aislamiento, la soledad y ofrecer compañía si la necesita, tal como el caso que menciona Sara Uribe.

Y es que fue a través de sus historias en la red social Instagram en la que la espectacular Sara Uribe lanzó su mensaje, esto enmarcado en la celebración y agradecimiento a una de sus mejores amigas, por lo que no dudó en dejar su posición sobre las falsas amistades.

En cada historia Sara Uribe mostró lo que es para ella una verdadera amistad, definiéndola con imágenes junto a su amiga en distintas facetas sobre la que desplegaba texto con alusión a frases inspiradoras y de agradecimiento.

Pero casi al final de las publicaciones hubo una que llamó la atención de todos sus seguidores, en la que unas palabras más que directas e incisivas conformaban una pantalla morada y en ellas frases mucho más que realistas.

“Porque las amistades se cuidan, se cultivan, se conquistan y se valoran. A las amigas no se les roba, no se les defrauda, no se les abandona y no se les falla, porque hay mucha porquería diciendo ser tu amiga”, escribió en primera instancia Sara Uribe.

Sin embargo, el mensaje continuó y en las siguientes líneas subrayó lo que ha sido demandado por muchas personas cuando alguna situación positiva les rodea y algunas de los amigos se acercan para buscar un beneficio individual a partir del éxito del otro.

“Y solo se aprovechan de tu fuerza, de tu luz, de tu empuje, de amor y de tu corazón. Y es por eso que no todos tienen porque conocer tu corazón, porque tu corazón vale y lo valoro”, finalizó.