Hijo de Sara Uribe confesó el secreto más guardado de ella

Jacobo, el hijo de Sara Uribe, sigue recuperándose de lo que fue la intervención quirúrgica que tuvo hace días y ahora para seguir llenando la etiqueta ‘Las Aventuras de Jacobo’ ha hecho lo inimaginable.

Y es que en su ternura aparece en pijama hablándole de cerca a la cámara del teléfono para contarle a los seguidores de la empresaria cuál es el secreto mejor guardado de ella hasta ahora.

“Pssssss… pssssss, les tengo un chisme, no me gusta, come muchos dulces mi mamá por la noche, pero a mí no me deja comer dulces”, dice el pequeño Jacobo mientras se observa a su madre Sara Uribe ir camino a la nevera a sacar unas deliciosas tentaciones para el paladar en horas nocturnas.

El pie de video que acompañó la publicación fue “Tan chismosito Jacobo dizque contándoles mis chismes 😂 #LasAventurasDeJacobo. Gracias a mi pana Juan David Restrepo por sus videos que son increíbles”.

Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de los seguidores de la empresaria en los que resaltaron no solo lo tierno que luce, sino lo que debe hacer en este caso en particular.

“Sara amenazada por convivencia 😂 😂 😂 😂 😂 😂”, “Jacobo tú ya traes los dulces incorporados 😍 😍 😍 no necesitas de esos con azúcares que son dañinos para la salud 😂 😂” y “Qué hermoso ese morenito, Dios lo bendiga 😍 😍 ❤️ muero de amor ❤️”, destacan entre los mensajes.

¿Comer dulces de noche como Sara Uribe es bueno?

Esta costumbre altera la calidad del sueño y es que cada vez que consumimos algo dulce, el azúcar inhibe la actividad de esta hormona, ésta reduce sus niveles y por ende induce al mal dormir.

Tanto el exceso como la ansiedad por comer algo dulce en las noches incide negativamente en la calidad y cantidad de sueño que necesitamos para mantenernos saludables.