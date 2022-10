“Ojalá se hubiera muerto”: Jessica Cediel explotó ante los malos comentarios que recibe en redes

Jessica Cediel es una modelo y presentadora, quien ha destacado por su talento en los diferentes proyectos de los que hace parte. Además, ha recibido varios halagos por su belleza y ahora más, demostrando su faceta como actriz. La bogotana suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde suele compartir varios de los clips de esta nueva producción y por supuesto, aquellos momentos con su familia y sus amigos. Pues en los últimos meses, ha buscado mantenerse enfocada en los diferentes proyectos laborales y en disfrutar tiempo con su familia.

Sin embargo, hace pocos días la presentadora llamó la atención de sus seguidores con cada una de sus declaraciones, hasta algunos seguidores le pidieron calma a Jessica. Según lo que relató a través de sus redes sociales, la bogotana estaría cansada de los malos comentarios que recibe a diario a través de su cuenta de Instagram, por parte, especialmente, de las mujeres.

Jessica inició sus declaraciones, por medio de una fotografía en el gimnasio, en la cual agregó: “Hoy tuve tiempo de ir al gym para mantener mi salud y de paso mi cuerpito. Ahora mínimo, las envidiosas empezarán a criticar. Eso critiquen y no vayan al gym que por eso es que están como están”, acompañado del emoticón de un marrano y de risas.

Posteriormente, aseguró que deseaba hacer una confesión, indicando que tiene una serie de personas que constantemente la critican, “Unas viejas que me atacan, ni siquiera me conocen y me dicen cosas horribles como: culo podrido, ojalá se hubiera muerto, entonces lo estigmatizan a uno y dicen a no esta tipa está toda operada, hasta las neuronas y el cerebro. Que si tengo el abdomen plano es porque me hice la lipo o que si tengo la nariz así es porque me operé”.

Teniendo en cuenta los criticas que suele recibir a diario, la actriz aseguró que aprovechó el momento en que se encontraba en el gimnasio para enviar un mensaje a sus detractores para que entrenen y cuiden su salud, Cediel, enfatizó: “póngase a entrenar que por eso es que está, como está”. Además, indicó que el objetivo era crear consciencia sobre el daño que se le hace a otra persona con las palabras sin conocer su vida.

La presentadora finalizó sus declaraciones agregando que cuando se está cuidando la salud mental y física no es necesario referirse a las situaciones de alguien más, pues, no existe tiempo para esto e invito a sus seguidores a vivir en amor y armonía.