Mafe Romero no fue la única, a Fanny Lu también se le salió una en medio de un concierto

María Fernanda Romero, en medio de la presentación del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, tuvo que atravesar una incómoda situación de la cual se percataron rápidamente los televidentes, pero, que claramente ella había pasado como desapercibida. La producción, el Canal 1 se encontraba emocionada bailando, sin embargo, se desacomodó su blusa y terminó mostrando uno de sus senos, hasta que uno de sus compañeros le informó lo ocurrido.

Este hecho puede suceder en cualquier momento y ninguna mujer está exenta de pasar por este tipo de situaciones. Tanto así, que días después, de lo ocurrido con Mafe, algo similar le pasó a la famosa cantante Fanny Lu. La caleña se encontraba en medio de una presentación, esta vez en los Premios Heat.

Fanny llevaba un ‘look’ impecable, contaba con un vestido azul con algunas piedras brillantes y el cabello recogido mientras cantaba uno de sus más recientes éxitos ‘Fanfarrón’. Sin embargo, y debido a los constantes movimientos que se encontraba realizando a la cantante, dejando ver uno de sus senos, en el corto clip que fue compartido la cantante no se percató de lo sucedido.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y por el cual Fanny ha recibido un sinfín de comentarios positivos al respecto. Además, no solo de sus fanáticos, sino del público en general, entre los que se destacan: “Qué bobos son los que se sorprenden con eso”, “un accidente lo tiene cualquiera”, “que les pasa a los que la están criticando”,“Eres hermosa”, “eso no es nada, todas las mujeres tienen”, “ay, no te preocupes”.

Aunque la cantante no se ha referido al respecto, sus seguidores aseguran que teniendo en cuenta la personalidad de Fanny Lu, al observar el clip se debió haber reído con lo sucedido. Pues, no es la primera vez que a alguna mujer en medio de la emoción, su vestuario cambia de lugar y deja al descubierto una de las partes de su cuerpo.

Por otro lado, sus seguidores también aprovecharon para referirse a la ausencia de la artista en el programa de canto ‘La Voz’, en donde indican que el reality no es lo mismo sin ella, ya que, les hace falta su carisma y cariño con cada uno de los participantes, sin dejar de lado, su talento. Ante los constantes comentarios, Fanny Lu aseguró que está enfocada en sus proyectos musicales y debido a esto, su agenda no le permitió seguir en el concurso.