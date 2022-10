Luisa Fernanda W confesó que le tumbaron 100 millones de pesos

La empresaria Luisa Fernanda W quiso invertir en un negocio que le ofreció uno de sus amigos más cercano a su circulo y no todo resultó cómo ella esperaba, pues desde ese entonces el hombre se esfumó con su dinero.

“Resulta que un amigo muy especial se me acerca un día y me dice ‘Lu, te tengo el negocio de la vida’. Me pintó un negocio espectacular y me dijo que la inversión era de 100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso. Porque sí, yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas y mis cosas ¡Hay que ahorrar! Para darse gusto también”, contó en primera instancia Luisa Fernanda W.

Indicó que a ella le atrajo mucho el negocio, y que por ello decidió dar un paso al frente, pero tanto así que le depositó en la cuenta personal de ese amigo. Sin embargo, tiempo más tarde terminó más que arrepentida.

“El caso es que yo me creí completamente todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se vía interesante, hice la inversión, le deposité el dinero a su número de cuenta. Es que yo no sé en lo que estaba pensando ¡Es que ahí sí que no parezco paisa!” — Luisa Fernanda W

Precisó que a los 15 días de haber hecho la inversión le preguntó a su amigo sobre cómo iba su negocio, para tener conocimiento al respecto, mientras esperaba comenzar a ver las ganancias, pero recibió una respuesta que de inmediato la puso en alerta, pues lo que este le aseguró no le dio confianza para nada.

“¡Primera red flag! Yo ahí dije que esto está muy raro. De repente desde un perfil falso me doy cuenta que el tipo está viajando como si nada ¡Ah porque me bloqueó de Instagram! Definitivamente este man parecía el estafador de Tinder, no me faltó sino verlos en una historia juntos. Yo empecé a buscar medios para encontrar a este tipo y para volverme a contactar con él y fue imposible. Y hasta el día de hoy no sé nada de este tipo. Camillo si estás viendo ¡Págame! Abusaste de mi buena fe”.