Yina Calderón recordó un incómodo episodio que vivió con ‘La Liendra’ y un niño: “le quitó el celular”

Yina Calderón se ha convertido en una de las influencers más nombradas en Colombia, no solo por el contenido que publica y por sus emprendimientos, sino también por las situaciones polémicas en las que se involucra, bien por sus acciones o por sus declaraciones. Y en esta caso no es la excepción, ya que la joven decidió romper el silencio y reveló la razón por la que no se lleva bien con ‘La Liendra’.

En los últimos días, la colombiana ha protagonizado un par de historias de Instagram junto a su mamá en la que hacen declaraciones controversiales sobre algunas figuras famosas del espectáculo colombiano, desde cantantes como Paola Jara, hasta figuras de los medios digitales como Mauricio Gómez.

Y siguiendo esta misma línea de ideas, Yina Calderón decidió revelarle a sus seguidores a través de una sesión en vivo en Instagram la razón por la que ella no tiene a ‘La Liendra’ en buena estima, confesando que todo comenzó a raíz de un evento que vivió junto al creador de contenido.

“Yo estuve en un restaurante con él, comiendo, los dos. Y un niño le tomó una foto (...) y él [La Liendra] se fue para donde estaba el niño, un niño como de 10 años, y le quitó el celular y le borró la foto”, dijo la influencer. “¿Qué se cree? ¿Justin Bieber o qué? ¿Cómo le decimos? ¿Maluma?”.

¿Yina Calderón está enamorada de La Liendra?

En la sesión en vivo, Yina Calderón también aprovechó para contestar algunas preguntas de sus seguidores, y una de ellas hablaba sobre lo que sentía por La Liendra, una interrogante que claramente le disgustó. Sin embargo, se tomó el tiempo de explicar si esto era cierto.

“Yo siempre me he caracterizado por tener novios guapos, el que tengo en este momento es un hombre muy guapo. Pero del físico no depende, porque hay hombres que no son tan lindos y son muy buenas personas. Pero él [La Liendra] no es una buena persona y yo sé por qué se los digo”, concluyó la colombiana.