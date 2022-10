¿Da para tanto?: Aura Cristina Geithner revela para qué le alcanza con lo que gana en OnlyFans

Aura Cristina Geithner es una recordada actriz, quien se dio a conocer en la televisión colombiana gracias a su participación en producciones como: ‘La potra zaina’ y ‘Sangre de lobos’. Si bien, desde ya hace algún tiempo no se la ha visto nuevamente siendo parte de las telenovelas, se ha incorporado en las nuevas herramientas tecnológicas que se presentan actualmente. La bogotana se ha enfocado en entretener a sus seguidores con atrevidos y divertidos videos a través de OnlyFans.

Además de la fama que ha logrado adquirir la actriz en el país, ahora decidió llevar a cabo una de sus pasiones, lanzándose oficialmente como cantante, noticia que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Sin embargo, aseguran que seguirán apoyando en cada uno de sus proyectos.

En medio de una entrevista con ‘Tropicana’ a la actriz le preguntaron: ¿Qué no haría Aura Cristina Geithner en OnlyFans? La bogotana aseguró que, si bien, se considera una persona sensual, erótica e incluso atrevida, resaltó que ella no es modelo Webcam, no hace ningún tipo de pornografía, pues, no llega a ese nivel y tiene claro cuáles son sus límites.

Por otro lado, Aura indicó que está próxima a cumplir dos años siendo parte de esta plataforma e indica que sus seguidores, tienen claro la personalidad que tiene y cuáles son las cosas que nunca haría la cantante. Y es que a través de OnlyFans ha podido incorporar dos de sus más grandes pasiones, la actuación y la música.

Otras de las principales dudas que tenían sus seguidores: ¿Cuál es el monto que gana la cantante por su contenido en OnlyFans? Si bien, su reacción de sorpresa no se hizo esperar. Geithner indicó que ganaba muy bueno, ya que, su pago era realizado en dólares, pero, la dicha oficial prefirió no revelarla, pues, según ella, no es prudente.

La creadora de contenido enfatizó: “Ha sido una plataforma maravillosa, nada más te voy a decir esto, para que sepas, gracias a esa plataforma, yo a nivel personal he podido financiar mi carrera músical, de ese nivel. O sea, te lo dejó a tu imaginación”.