“Sin ser lindo la conquisté”: ‘WestCol’ presumió su relación con Aída V. Merlano

Entre los muchos temas que giran alrededor de la creadora de contenido, Aída Victoria Merlano, hay uno en especial que ha tomado fuerza en las últimas semanas, el romance que está surgiendo con el streamer colombiano, ‘WestCol’.

La historia de amor comenzó a principios de octubre, cuando el joven de 21 años invitó a Merlano a estar en uno de sus directos. Desde entonces, la conexión entre ambos se ha hecho cada vez más evidente, lo que ha desatado la curiosidad y emoción de los millones de seguidores de ambos.

Cabe recordar, que el pasado 14 de octubre, ocurrió un hecho sorprendente en medio de una transmisión en vivo del antioqueño. Durante un intercambio de regalos que se hicieron, Merlano no aguantó y le robó un beso, dejando emocionados a todos, especialmente a ‘WestCol’.

‘WestCol’ chicaneó de la relación con Aída Victoria Merlano

Por medio de su cuenta de Twitter, el joven hizo una publicación en esta tarde de viernes, en la que se refirió al romance que sostiene con Merlano.

“Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo muy bien, otros dicen que por mis seguidores. El punto es que las tres cosas que mencionan las tengo yo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿que tu no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado”, escribió.

Por su parte, Merlano también se pronunció al respecto algunos días atrás y, aunque aseguró que no hay un noviazgo, también señaló que no se trataba de algo inventado, sino de un tiempo que estaban usando para conocerse mejor.

“No nos hemos cuadrado. Estamos viviendo las etapas, ayer fuimos al cine; estamos teniendo citas, nos estamos conociendo, estamos sabiendo cosas el uno del otro (...) Todo a su debido tiempo, todavía no”, fue lo que dijo en su momento.