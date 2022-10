Carolina Cruz reveló cuál es la “manía” que no puede controlar

Carolina Cruz es una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo colombiano, llamando la atención por su buena presencia frente a las cámaras y por sus publicaciones en Instagram, las cuales mantienen entretenidos a sus seguidores. Y a pesar de su estatus, la presentadora se mostró más auténtica confesando que tiene una “manía” oculta que no puede controlar.

La presentadora ha estado en la mira de muchas personas los últimos días, en especial por las declaraciones negativas de una persona que trabajó junto a ella en el pasado, alegando que era una mujer complicada de tratar. Sin embargo, no se quedó callada y respondió contundentemente ante esto.

Y es que a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Carolina Cruz aprovechó para hablar de varios temas, entre ellos una de sus “manías”. La colombiana confesó que se trata de un detalle bastante común: morderse los “cueritos”.

“Me arranco los cueritos cuando estoy nerviosa. Por eso me toca arreglarme las uñas súper juiciosa cada dos semanas porque si tengo un cuerito por allí como enredado, me pego ese cuerito, y me arranco los cueritos”, confesó la modelo a través de sus historias. “No me como las uñas, son los cueritos”.

Carolina Cruz también aprovechó la oportunidad para dejar ver que, al igual que muchas personas, también tiene problemas en su vida, comentando que está lejos de ser una persona “perfecta”, tal y como la calificó un internauta en la sesión interactiva de Instagram.

“Claro que tengo problemas, muchos. Si yo les contara la cantidad de problemas que he tenido (...) y que he sobrellevado, y que he sacado adelante. Lo que pasa es que soy una mujer exageradamente positiva, pero eso es lo que me lleva a vivir mis situaciones difíciles de una manera más tranquila, más llevadera”, confesó la presentadora.