¿No se aguantan? Carlos Vargas habló sin tapujos de su relación con Carolina Cruz

Entre la programación del Canal Caracol hay varios programas de entretenimiento que se ubican entre la lista de los más vistos por los colombianos. Así, también hay varios presentadores que se han ganado el corazón del público y que constantemente son centro de atención, este es el caso de Carolina Cruz y Carlos Vargas.

Además de sus respectivas apariciones en programas como ‘La Red’ y ‘Día a Día’, ambos famosos han llamado la atención por sucesos recientes. En el caso de Vargas, de 43 años, causó revuelo luego de dar unas declaraciones sobre el proceso que se adelanta sobre la legalización de la marihuana, al aclarar que él lleva consumiéndola por varios años.

Por su parte, Cruz se ganó varias críticas y burlas por un acontecimiento ocurrido durante la emisión en vivo de ‘Día a Día’, en el que una actriz invitada se desmayó ante las cámaras. La tardía reacción de la presentadora la puso en el ojo del huracán y más tarde salió a defenderse.

Carlos Vargas se destapó sobre la relación que mantiene con Carolina Cruz

Durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram, el conductor de ‘La Red’, habló sobre un tema que uno de sus seguidores puso sobre la mesa.

“Sácanos de una duda, bebé: ¿Verdad que con ‘Caro’ Cruz no te la llevas?”, fue lo que escribió uno de los usuarios. La pregunta sorprendió de manera evidente al famoso, quien decidió responder y aclarar cualquier rumor o malentendido existente.

“Claro que sí me la llevo muy bien con Carolina Cruz. Obvio, ella lo puede decir también. Yo no sé de dónde salen esos rumores, pero es como todo, todo en la vida comienza con un rumor, después se investiga y así se confirma o se desmiente. Pero no, le pueden preguntar a Carito”, señaló, mientras se dirigía directamente a la modelo diciendo: “¿Cierto que yo contigo me la llevo divinamente?”.