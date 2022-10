¿Cansada de las críticas? Carolina Cruz responde a los constantes ataques que recibe en redes

Esta vez muchos de quienes admiran a Carolina Cruz no le dieron la razón Instagram @carolinacruzosorio

Carolina cruz es una empresaria, presentadora y modelo colombiana, quien con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en la pantalla colombiana. Y es que en los últimos meses su actuar ha causado polémica y como era de esperarse, las redes sociales no han dejado pasar estos momentos. El primero de ellos y el más recordado, fue cuando la caleña decidió a través del programa en el que presenta, ‘Día a Día’ utilizar algunos libros como porta cuchillos, sin embargo, esto fue mal visto por los televidentes.

Otro de los detalles que llamó la atención en los últimos días, fue que Carolina no reaccionó al desmayo de una invitada al programa, mientras que su compañera, Carolina Soto, pedía ayuda con el fin de auxiliar a la mujer. Este hecho ocasionó un sinfín de comentarios y memes en redes sociales. En principio, la presentadora optó por no referirse al tema, sin embargo, esta vez respondió a sus detractores.

Carolina suele ser muy activa en sus redes sociales y en esta ocasión quiso interactuar un poco con sus fans, a través de una dinámica de preguntas, la más relevante fue: ¿Cómo haces para aguantar tanto Carolina? La presentadora aseguró: “Pues, depende de lo que sea aguantar para una persona, los chismes, el que dirán, los comentarios, con todo lo que ha pasado, los memes. Eso para mí, de verdad no es importante, yo no le doy importancia a lo que en realidad no es importante en mi vida.

Yo tengo muchas cosas que hacer, me mantengo con días muy ocupados, sobre todo dedicándole importancia a lo que es valioso para mí, mis hijos, mi familia, mi empresa, la fundación, a mi trabajo, a eso es lo que le boto toda la energía, lo otro no, no vale la pena”.

Otro de los internautas quiso conocer la percepción que tiene la empresaria sobre los comentarios que ha recibido: ¿Qué dices de lo que se anda hablando de ti? “Que de tanto, porque de mí se dicen muchas cosas, entonces si me pongo a aclarar cada una de las cosas, pues, no termino nunca entonces cuál de todos los temas, será”, fueran las declaraciones de Carolina.

Además, un seguidor se refirió a que si era odiosa o no, teniendo en cuenta el video que un TikToker, quien relata lo complejo que sería trabajar con ella. A lo que ella respondió que no se consideraba una persona odiosa, ya que, esto depende de las percepciones que tengan las personas. Asimismo, la modelo enfatizó que para decir que una persona es odiosa o insoportable, se tiene que compartir varios momentos juntos, en donde se tenga la oportunidad de conocer a la otra persona. Carolina agregó que esto no resulta siendo sencillo de responder, pues, muchas veces tiene que ver con chismes o reacciones de momento.