“Ni se desmayen, ni se mueran delante mío” Carolina Cruz justifica su reacción ante el desmayo de invitada

Carolina Cruz ya es parte de la familia de muchos colombianos, que llevan bastantes años viéndola presentando en los programas matutinos, la vida de la caleña suele estar expuesta ante todas las personas ya sea por la televisión o por las redes sociales en donde comparte detalles de su diario vivir.

Esto hace que así como recibe apoyo en momentos difíciles, como es el caso de las complicaciones de salud de su hijo Salvador, quien nació con una condción que a su corta edad lo ha obligado a pasar varias veces por el quirofano, también hay personas que ‘le caen encima’ cuando consideran que no actúa de la forma que esperaban.

Una invitada se desmaya en vivo en Día a Día

En la mañana del 13 de octubre mientras un grupo de teatro hacía una presentación en el programa ocurrió un percance que generó polémica. Una de las actrices que era parte de la puesta en escena se empezó a sentir mal y se desmayó en vivo, lo que generó diversas reacciones de las presentadoras, mientras Carolina Soto corrió a ayudar a la mujer que cayó, Carolina Cruz se quedó como una estatua mirando.

Por esta razón en redes le cayeron encima a Cruz con comentarios como, “está sentada en el sofá, no siente ninguna conexión con lo que está pasando frente a sus ojos”, o en tono sarcástico “se le nota la empatía”, ante los cientos de criticas Carolina quisó dar su versión de los hechos.

“Menos mal no eran ni mi mamá ni mis hijos, porque mal, o sea yo mal, muy mal (...) mis amigos me estaban diciendo, no me voy a desmayar nunca delante tuyo, ni se desmayen ni se mueran delante mío ni nada porque van en perdidas (...) además que quedé en shock, me dio como una risa nerviosa, yo pensé en ese instante que era parte del show que ellos estaban presentando” la directora le tuvo que aclarar que no era parte de la presentación para que reaccionara.

Por fortuna la actriz que se desmayó no sufrió nada grave, incluso le escribió a Carolina agradeciendo al canal y a todos los que la socorrieron en ese momento, aclarando que nadie sabe como reaccionar ante un hecho así, dando a entender que la reacción de la presentadora es algo normal que pasa con algunas personas.