“Salo me engañaste” Salomé habló directamente con quienes la apoyan y la critican por lo sucedido en ‘Buen día Colombia’

Hasta hace unos días el nombre de Salomé Camargo no era tan conocido como lo es ahora, sus fieles seguidores la recuerdan por haber participado en el Factor X cuando era una niña, en novelas, en comerciales, cantando. Pero ahora están hablando por todo lado de ella por la llamativa campaña en la que simuló que había llegado su periodo y se manchó su pantalón en el programa en vivo ‘Buen día Colombia’.

El hecho causó un gran revuelo porque el tema suele ser tabú y aún más por haber sucedido en un canal de televisión nacional en vivo, como era de esperarse el tema causó miles de comentarios en redes sociales en los que muchos criticaron lo sucedido, mientras que otras personas aprovecharon para hablar del tema y poner en evidencia todos los conflictos que genera esto que es natural, pero usualmente las personas prefieren no hablar de eso.

Lea también: “Somos mujeres, es algo natural”: Salomé Camargo luego de que le llegara su periodo en vivo

Salomé contó a través de sus redes que recibió criticas por lo sucedido y que incluso la señalaron por no haber tenido cuidado, la joven respondió a las criticas en sus redes sociales e incluso se refirió al tema diciendo “Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo…Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL”

También le puede interesar: ¿Usted se lo creyó? Lo sucedido con Salomé en ‘Buen Día Colombia’ fue mentira

La verdadera sorpresa llegó cuando al día siguiente Salomé dijo en el mismo programa que todo era planeado junto con una marca de toallas femeninas, con la intención de generar conciencia. Por esta razón varias personas se sintieron ‘engañadas’ por lo sucedido y no se tomaron muy bien la forma en que lo hicieron. Salomé salió a hablar del tema a través de las historias de instagram y dijo “lo que vieron ustedes ayer, fue un experimento que hicimos, para concientizar a todas las personas sobre el sangrado menstrual y sobre lo que todas las mujeres pasamos cada 28 días”.

“Esto no lo hicimos con las ganas de crear una polémica, de tener fama, yo se que voy a recibir comentarios de personas diciendome como, ‘Salo me engañaste, porque tuviste que hacer eso’, pero las reacciones de las personas cuando vieron eso, que le pasó a una mujer en televisión en vivo fueron impresionantes”.